Una tranquilla mattinata di gioco tra amici si è trasformata in un episodio di brutale violenza dove un ragazzino è stato malmenato da uno sconosciuto per futili motivi. I fatti sono accaduti a Casoria.

Casoria, ragazzino picchiato da un uomo in pieno giorno per una pallina: intervengono i passanti

Erano da poco trascorse le ore 12.30 di sabato 20 settembre, quando un ragazzino di 12 anni è stato aggredito da un adulto per un motivo banale: una pallina finita accidentalmente dentro l’abitacolo dell’auto di proprietà dell’aggressore parcheggiata nei pressi di una gioielleria, in una zona molto frequentata del centro cittadino.

Secondo quanto riportato nel verbale redatto dai Carabinieri della stazione di Casoria, il ragazzo stava giocando con un coetaneo quando, dopo l’incidente, il proprietario del veicolo, circa 60 anni e con un tatuaggio sull’avambraccio destro, è sceso furioso dall’auto. L’uomo avrebbe rincorso il bambino e, dopo averlo raggiunto, lo avrebbe colpito con tre violenti schiaffi al volto, davanti ai passanti e ai clienti del bar, che hanno assistito increduli alla scena. La violenza è stata anche riprese dalle telecamere di videosorveglianza di un bar.

Alcune persone presenti sono subito intervenute in difesa del giovane, riuscendo a separare l’aggressore e a mettere fine al pestaggio. Il minore, visibilmente scosso ma fortunatamente non in gravi condizioni, è stato poi accompagnato dai familiari per le cure e la successiva denuncia dell’accaduto. L’episodio è stato denunciato ai Carabinieri della Stazione di Casoria, che hanno raccolto le testimonianze e avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

Il video