La città di Casoria è in lutto per l’improvvisa scomparsa del dott. Filippo Rossi. Medico cardiologo di fama con la passione per l’allevamento di uccelli, Rossi è deceduto nella giornata di oggi all’età di 73 anni. Lascia una figlia di nome Raffaella, un fratello e centinaia di pazienti e amici che lo ricordano come un professionista sempre disponibile e dal cuore grande.

Scomparso il medico Filippo Rossi: cordoglio unanime a Casoria

Il sindaco Raffaele Bene lo ha ricordato con parole toccanti: “Caro Filippo, voglio ricordarti così. Sorridente, ottimista, disponibile, un vero amico per tanti, ma soprattutto per me. La nostra comunità perde il dottor Filippo Rossi, stimato medico cardiologo ed amministratore della nostra Casoria nel corso della sua luminosa esistenza. Io perdo un amico al quale ero legato da un affetto profondo e che saluto come avrebbe voluto lui, col sorriso.”

In rete, numerosi messaggi testimoniano l’affetto e la stima per il dott. Filippo Rossi. “Un grande professionista, un grande uomo, una persona buona, sincera, gioviale, a cui tutti noi volevamo bene, oggi è salito in cielo. R.I.P. Filippo … Condoglianze alla figlia Raffaella e al Fratello e tutta la famiglia.”

Un altro messaggio descrive il dott. Filippo Rossi come un vero professionista e un amico di tutti, sempre disponibile in qualsiasi momento. Un altro ancora sottolinea la sua giovialità e simpatia.