Derubato dei farmaci necessari a curarsi dal cancro. E’ quanto denunciato dal cliente di un centro commerciale di Casoria che ha diffuso la sua storia via social affidandone la diffusione al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. L’uomo ha lanciato un appello al ladro per ottenere la restituzione dello zaino contenente i preziosi medicinali.

Casoria, malato di cancro derubato dei farmaci chemioterapici: la denuncia social

A raccontare la vicenda è la stessa vittima con una mail indirizzata al politico di Europa Verde: “Consigliere mi hanno rubato un semplice zaino di tela che conteneva le mie medicine, tra cui un farmaco Chemioterapico. Spero che il ladro non ne abbia bisogno…quindi gli chiedo di fare la cosa giusta e restituirmi lo zaino. Per me è importante”. Ha poi aggiunto: “Ho condiviso questa vicenda con lei per far sapere che in questo centro commerciale di Casoria capita spesso che i ladri rompano i vetri delle auto per rubarne il contenuto. I carabinieri mi hanno detto che anche ieri è successo a 6 macchine e oggi c’erano in caserma altre 3 persone per la stessa denuncia”.

Si tratta di un fenomeno largamente diffuso nei centri commerciali dell’area nord di Napoli. I balordi rompono il finestrino delle auto parcheggiate e saccheggiano ciò che trovano all’interno: tablet, occhiali, portafogli, zaini. Le segnalazioni si moltiplicano soprattutto in estate, quando i parcheggi sono meno affollati e meno sorvegliati. Questa volta i malviventi hanno preso di mira l’auto di un malato oncologico che aveva lasciato nell’abitacolo una borsa contenente dei medicinali usati per le sue terapie. Nonostante il contenuto, il ladro non ha avuto alcuno scrupolo a portare via la refurtiva.