Incidente mortale nel tardo pomeriggio di ieri a Casoria. A perdere la vita un vigilante di 53 anni, Armando Flocco.

Casoria, incidente auto-scooter in via Pascoli: muore Armando Flocco

Teatro della tragedia via Giovanni Pascoli, a ridosso dell’aeroporto di Capodichino. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile e della stazione di Casoria. Da una prima sommaria ricostruzione, una macchina, una Jeep Renegade, guidata da un 68enne di Napoli, si sarebbe scontrata contro una moto dell’istituto di vigilanza Patrol Security.

Armando è stato portato all’ospedale del Mare e lì è morto nonostante i tentativi dei medici di tenerlo in vita. Entrambi i veicoli sono stati sequestrati, entrambi in regola con documenti di circolazione. Dinamica ancora da chiarire. Indagini in corso per ricostruire le responsabilità.

Lutto sui social

Intanto la notizia ha fatto il giro della rete. Sono tanti i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore per commemorare Armando Flocco. e vicinanza alla famiglia della guardia giurata è stata espressa da Giuseppe Alviti, presidente nazionale “Associazione nazionale guardie giurate”. Alviti ha altresì chiesto anche il controllo dei turni e carichi di lavoro a cui è stata sottoposta la guardia per comprendere se la stanchezza possa aver inciso sul suo stato mentale al momento dell’incidente.