Un incendio è divampato nella sala eventi Diamond in via Ludovico Ariosto, angolo via De Gasperi, a Casoria. Il rogo, a quanto pare di natura dolosa, sarebbe stato provocato dalla deflagrazione di una bomba. Lo anticipa Il Mattino.

Casoria, incendio in una sala eventi: ipotesi avvertimento della camorra

Il titolare ha smentito di aver ricevuto minacce estorsive. L’episodio è avvenuto alle tre di notte, di fronte alla direzione del distretto 43 dell’ASL Na 2 Nord. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Sul caso stanno indagando i Carabinieri della locale compagnia che non escludono l’ipotesi di un presunto avvertimento della camorra locale. Nelle prossime ore potrebbero essere sequestrate eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona; gli occhi metallici potrebbero, infatti, aver ripreso i responsabili dell’incendio che stanotte ha danneggiato la sala eventi.