Fiamme al Parco dei Pini ad Arpino di Casoria in via Pascoli. Un incendio, verificatosi nelle prime ore del mattino, ha costretto ben 36 famiglie ad abbandonare le proprie abitazioni.

Casoria, incendio in un parco: 36 famiglie sfollate

Le fiamme sono scoppiate in alcuni garage situati al piano inferiore dell’edificio, causando danni rilevanti a quattro veicoli. Le prime indagini sembrano indicare che l’incendio potrebbe essere stato doloso, sebbene non necessariamente correlato a un atto di criminalità. Forse a innescare le fiamme una persona con problemi mentali.

Le conseguenze dell’incendio sono state gravi, comprendendo danni strutturali significativi e gravi danni materiali. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Come misura precauzionale, sono state evacuate le famiglie coinvolte. Il Comune di Casoria sta ora lavorando instancabilmente per offrire un aiuto concreto a coloro che si sono ritrovati senza una dimora, specialmente a coloro che non hanno parenti nelle vicinanze.

Il sindaco Raffaele Bene ha aggiornato i cittadini tramite un post su fb chiarendo come l’ufficio tecnico del comune sia a lavoro per lo sgombero e la messa in sicurezza degli sfollati. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco che sono tempestivamente intervenuti non solo per domare l’incendio ma anche per evitare ulteriori danni. Sta seguendo le operazioni anche il consigliere comunale di maggioranza Rino Trojano. Insieme a lui, dirigenti comunali e membri dei servizi sociali sono rimasti al fianco delle famiglie colpite, garantendo assistenza e supporto in questa difficile situazione.