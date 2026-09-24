Un campetto da basket, una postazione per danza aerea e una struttura per parkour. Oggi nella Villa Comunale di Arpino, frazione di Casoria, in provincia di Napoli, è stato inaugurato il nuovo playground “Spazio Illumina”. Presente nell’occasione il ministro dello sport Andrea Abodi, accompagnato dal sindaco Raffaele Bene. “Lo sport è un momento di massima attenzione mediatica e di educazione quotidiana”, ha detto a margine il titolare del dicastero.

Casoria, inaugurato nuovo playground: presente il ministro Abodi

L’evento ha visto anche protagonisti vari performer sia di discipline sportive come Basket e calcio, sia artistiche di danza e musica. Ha preso parte all’inaugurazione anche Sandro Cuomo, campione olimpico di scherma ad Atlanta 1996.

“Un luogo pensato soprattutto per i nostri giovani, per le famiglie e per un quartiere che ha bisogno di nuovi spazi da vivere e condividere.”, ha scritto pochi giorni fa su Facebook il primo cittadino nel dare notizia dell’inaugurazione di quest’oggi. Sempre l’amministrazione comunale ha reso noto sulla propria pagina social che “intende avviare un percorso condiviso con scuole, Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), Società Sportive Dilettantistiche (SSD) ed Enti del Terzo Settore (ETS) locali. Lo Spazio Illumina verrà messo a disposizione gratuitamente per a ttività educative e formative, a llenamenti e workshop, nonché e venti e iniziative senza scopo di lucro”.

Lo scopo dell’iniziativa è “rigenerare gli spazi urbani e trasformarli in piazze di comunità – si legge ancora – a struttura sarà un luogo aperto, gratuito e accessibile a tutti, pensato per favorire la pratica sportiva, l’inclusione sociale e il benessere psicofisico“.

Durante l’evento Abodi ha poi aggiunto: “I grandi avvenimenti (riferimento all’America’s Cup, ndr) devono combinarsi con le attività di tutti i giorni, non crediamo esistano mondi separati. Al momento ci sono una serie di convergenze per il sud. Napoli è un’ottima testimonianza”, ha concluso.