Casoria. Un 26enne già sottoposto agli arresti domiciliari è stato trasferito in carcere dopo una serie di episodi che hanno visto protagonisti lui e i Carabinieri. Il giovane, sorpreso fuori dalla propria abitazione nonostante il divieto, alla vista dei militari è rientrato in fretta a casa tentando di nascondersi sotto la doccia.

Casoria, evade dai domiciliari e aizza i pitbull contro i Carabinieri: azzannato dal suo cane

Quando i Carabinieri hanno bussato, ad accoglierli è stata la madre del ragazzo, che ha cercato di giustificare l’assenza del figlio. I militari, però, non si sono lasciati convincere e hanno raggiunto il bagno, dove hanno trovato il 26enne. A quel punto il giovane ha iniziato a insultare i Carabinieri e, in un gesto di sfida, ha scatenato contro di loro i due pitbull presenti in casa. Il tentativo di aggressione si è però trasformato in un paradosso: uno dei cani, mancato il bersaglio, ha morso alla gamba proprio il padrone. Soccorso e medicato, il ragazzo è stato poi arrestato. Ora dovrà rispondere non solo di evasione, ma anche di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.