Il sindaco di Casoria Raffaele Bene, dopo la fine naturale del suo primo mandato, ci riprova e si ricandida alle prossime elezioni dell’8 e 9 giugno alla guida di una coalizione di centro sinistra formata da sette liste.

Ecco tutte le liste e i candidati a supporto di Raffaele Bene sindaco

CAMPANIA LIBERA

Pasquale Tignola, Giuseppe Barra detto Peppe, Andrea Capano, Pasquale Capone, Vincenza detta Cinzia Capparone, Anna Caputo, Anna Maria Casolaro, Umberto De Maria, Fabio Esposito, Martina Falco, Maria Ferrara, Roberta Giova, Carmela detta Carmen Migliore, Massimo Mileto, Antonio Petrone, Lucio Rosario Pugliese, Marianna Riccardi, Vincenzo Rullo, Angelo Russo, Veronica Santoro, Antonietta Candida detta Laezza Speranza, Rosalba Talletti, Gennaro detto Rino Trojano, Marianna Verde.

MOVIMENTO 5 STELLE

Gaetano Palumbo, Maria Floriana Alaia, Anna D’Agostino, Assia detta Di Stasio Di Stadio, Valerio Bandiera, Amalia detta Lia Ferrara, Cosimo detto Mino Nave, Immacolata Minieri, Nora Parisi, Stefano Cicala, Grandiola Topi, Gabriele Amilcare Colucci, Giuseppe detto Pippo Improta, Ciro Acanfora, Pasquale Gargiulo, Angelica detta Angela De Dominicis, Stefano dettO Bale Balestrieri.

PARTITO DEMOCRATICO

Gennaro Albano, Pasquale Avenoso, Stella Rosaria Cassettino, Claudia Cavallo, Stefania D’Anna, Assunta De Rosa, Simone Di Maio, Orsino Esposito, Pellegrino Fabio Francesca detto Rino, Anna Galluccio, Francesco Giubileo, Alessandro Mariano Graziuso, Michele Guarino, Caterina Martinelli, Margherita Montagna, Sergio Nesci, Francesca Normino, Martina Orefice, Rosa Pelliccia detta Rossella, Nicola Rullo, Francesco Russo detto Franco, Diana Santucci, Maria Sivieri, Maria Arca Vaccaro.

ALLEANZA VERDI-SINISTRA

Anna Amato, Mariapina Buonanno, Emiliana Castaldo, Marco Colurcio, Davide De Giovanni, Isabella De Luca, Raffaele Del Piano, Naomi De Stefano, Gennaro detto Rino Fico, Carmen Gigliotti, Valentina Grieco, Anna Guglielmo, Alessandra Guizzetti, Salvatore Iavarone, Alfonso Liquore, Patrizio Natangelo, Giulia Paldo, Alessandro Puzone, Giovanni Romano, Edda Russo, Vincenzo Russo, Agostino Tortora, Clara Vincelli.

CASORIA VERSO IL FUTURO

Gianluca Picardi, Lucio Barbato, Annalisa Barrese, Patrizio Buonfiglio, Mauro Chiarolanza, Marialinda Chiuchiolo, Maria Converso, Gianluca Cortese, Maria Rosaria detta Rosaria Della Vittoria Scarpati, Gesualda Pia detta Alda Delle Cave, Maria Delle Grazie, Francesco Esposito, Mauro Ferrara, Anna Laezza, Angelo Lametta, Giuseppe Loffredo, Rita Fabiana Masullo, Antonio Paone, Federica Polizzi, Gianluca Russo, Simona Scarpati, Valerio Ulissi, Gaetana Tardino, Vanessa Ricciardelli.

CASORIA RISVEGLIATI

Alfredo Bianco, Giulio Bruno, Lucia Caputo, Lucia Caputo, Santa Celentino, Antonia Cerbone, Antonio De Rosa, Giovanna Esposito, Ida Fierro, Francesco Finelli, Gioacchino Giacco, Antonio Iazzetta, Mario Renato Iermano, Giuseppe Lamberti, Anna Emilia Lanzante, Antonio Maiello, Laura Marotta, Pasquale Moccia, Concetta Nollino Generoso, Raffaele Punzo, Stefano Rota, Gennaro Sepe, Gabriele Viglietti, Antonio Francesco Villani, Domenico Zanfardino.

SOGNO E LIBERTÀ

Francesco D’Anna, Giuseppe Bovino, Antonio Buccelli, Antonio Caiazzo, Arcangelo Canneva, Anna Capogrosso, Gennaro Cassettino, Raffaele Castaldo, Maria Cesario, Stefania detta Frattese Chianese, Emanuela Coppola, Natascia Daniele, Roberta De Simone, Monica Esposito, Renato Forlenza, Salvatore Luongo, Samuele Marciano, Fabio Picozzi, Roberta Romano, Pasquale Russo, Roberta Scala, Martina Siddivò, Vincenzo Sorrentino, Salvatore Terzo.

Le dichiarazioni di Raffaele Bene

“Sono stati anni molto difficili, per molti le aspettative erano diverse e senza alcun dubbio, anche io avrei voluto fare molto di più. Sono stati però anche anni in cui, nonostante l’assenza di risorse a disposizione e l’esiguo numero di dipendenti comunali, abbiamo avviato cantieri importanti in città, abbiamo accompagnato opere che cambieranno il volto del territorio, come la Metropolitana, abbiamo aperto nuovi parchi pubblici, abbiamo asfaltato strade che da anni dovevano essere rifatte, siamo passati da un dissesto di 55 milioni di euro ad un utile di bilancio di oltre 6 milioni ed altro ancora. Oggi, la squadra che mi accompagnerà, si arricchisce di forze politiche nuove e autorevoli che, insieme a quanti ci sono sempre stati, daranno il giusto contributo a porre in essere e dare risalto a ciò che di buono comunque è stato fatto in questi anni.”