Avvocato di professione, Fabio Cristarelli si candida sindaco di Casoria alle prossime elezioni dell’8 e 9 giugno 2024.

A supportarlo il partito politico Azione guidato a livello da Carlo Calenda.

“Ritengo – ha dichiarato Cristarelli al momento della sua candidatura – che non si possa governare una realtà così complessa e problematica come Casoria se non si parte dall’ascolto dei reali bisogni della comunità e se tutte le forze politiche non collaborano lealmente per il perseguimento di obiettivi comuni, andando oltre ogni divergenza. Azione scende in campo a Casoria per unire e non dividere, per contribuire a collegare e non disperdere le risorse. Azione aspira ad un impegno politico condotto con maturità, responsabilità e apertura al dialogo, avendo sempre presente che il principio guida di ogni intervento dovrà essere, solo ed esclusivamente, l’interesse dei cittadini”

Ecco la lista di candidati a supporto di Fabio Cristarelli sindaco

Luigi Carrozza, Carlo Cristarelli, Luisa Amato, Gelsomina La Gatta, Consiglia Refruga, Marco Salvatore Conte, Flavio Maione, Concetta Casolaro, Giovanna Prisco, Patrizia Aruta, Stefania Monda, Raffaella De Vivo, Antonio Cardone, Alessio Stanzione, Carmela Tesuaro, Giuseppe Ramaglia, Fabrizio Feola, Renato Paone, Giuseppe Lucignano, Vincenzo Ziccardi, Katia De Rosa, Fabiola Bencini, Cinzia Quaranta, Giovanna Giordano.