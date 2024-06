Si chiamava Pasquale Esposito il giovane di appena 15 anni morto ieri in un incidente avvenuto in via Pascoli a Casoria, a poche centinaia di metri dall’aeroporto di Capodichino. Il giovane avrebbe compiuto 16 anni il prossimo settembre.

Casoria e Capodichino in lutto per Paky: il ragazzo a settembre avrebbe compiuto 16 anni

Pasquale – Paky per gli amici – era a bordo di uno scooter Sh 125 quando, intorno alle 22 di lunedì 3 giugno, avrebbe prima impattato contro una Fiat Panda, condotta da un 19enne che procedeva nello stesso senso di marcia, per poi concludere la sua marcia contro un altro veicolo.

A ricostruire la dinamica sono i carabinieri di Arpino di Casoria. Il centauro dopo aver urtato contro la Panda è stato sbalzato, finendo sulla corsia opposta dove si è scontrato frontalmente con una seconda auto condotta da un 38enne. L’impatto, dunque, non sarebbe avvenuto contro due veicoli parcheggiati, come sostenuto in una prima versione.

Le indagini

Saranno da accertare eventuali responsabilità. Il 15enne è morto sul colpo. La salma è attualmente presso l’istituto di medicina legale dell’ospedale di Giugliano per l’esame autoptico mentre i veicoli sono stati sequestrati dai carabinieri. Dalle prime verifiche, risulta che il 15enne possedeva il patentino ma che non poteva condurre lo scooter 125, che richiede il conseguimento di un’altra patente. Al momento dello scontro indossava il casco di protezione. Per Paky che abitava a Napoli, nel quartiere Capodichino, sono stati centinaia i messaggi di affetto e cordoglio di amici e conoscenti sui social.