Casoria, droga nascosta nel frigo tra le verdure: arrestato 19enne

Blitz dei carabinieri della Stazione di Casoria che hanno arrestato un 19enne del posto, Francesco Ferrara, già noto alle forze dell’ordine. Il giovane dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.

La perquisizione e il ritrovamento

Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto all’interno di uno zaino e di un giubbotto circa 70 grammi di marijuana e 40 grammi di cocaina, già suddivisi e pronti per la vendita. La sorpresa più rilevante è arrivata però dal frigorifero dell’abitazione: ben 900 grammi di hashish, confezionati sottovuoto e nascosti tra le verdure, probabilmente per preservarne la freschezza e mascherarne l’odore.

Arresto e indagini

Il 19enne è stato immediatamente arrestato e trasferito in carcere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa di giudizio. I carabinieri proseguono le indagini per verificare eventuali collegamenti con altre attività di spaccio sul territorio.