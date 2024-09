Da Casoria parte la sfida della Campania per il riscatto delle nuove generazioni. Questa mattina, nel Madrinato San Placido, alla presenza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e del sindaco di Casoria Raffaele Bene è stato inaugurato il Polo Educativo dell’area di Napoli Nord.

Nasce a Casoria il Polo Educativo dell’area di Napoli Nord

Il progetto, fortemente voluto dalla Regione Campania in sinergia con Mater Dei, prevede percorsi formativi rivolti ai giovani di età compresa tra i 13 e i 25 anni per contrastare la fuga dall’istruzione. Insieme ai corsi di formazione e ai piani di incentivo alle assunzioni per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro attraverso il Centro per l’Impiego, sono previsti anche percorsi di supporto alla genitorialità e di sostegno ai minori. Equipe di professionisti aiuteranno a formare i cittadini di domani in una struttura rinnovata da aule moderne e sale per i laboratori di cucina e acconciatura.

Presenti all’inaugurazione, oltre al sindaco di Casoria ed al Governatore De Luca, insieme al Prefetto di Napoli Michele Di Bari, anche suor Maria Rosaria Matranga (superiora Provinciale Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli), Armida Filippelli (assessore regionale alla Formazione Personale), Lucia Fortini (assessore regionale alla Scuola ed alle Politiche Sociali e Giovanili), Antonio Marchiello (assessore regionale alle Attività Produttive ed al Lavoro), Paolo Bonassi (chef social impact officer Intesa For Social), Alessandra De Mercato (coordinatrice Istituto Mater di Napoli), Nives Ruoppolo (coordinatrice Istituto Mater Dei di Casoria), Suor Simona Biondin (direttrice Istituto Mater Dei) e diversi amministratori locali.

Le dichiarazioni del governatore

“Casoria ha da oggi un ruolo centrale per il futuro dell’area di Napoli Nord. La Regione Campania con in testa il presidente Vincenzo De Luca – insieme a Materdei – ha messo in campo uno sforzo senza precedenti per realizzare nel Madrinato San Placido, uno dei cuori pulsanti della nostra Città, un Polo Educativo al servizio dei nostri giovani e delle loro famiglie. La Campania che crede al riscatto dei nostri giovani nasce oggi a Casoria” ha dichiarato a margine della manifestazione il sindaco Raffaele Bene.