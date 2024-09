Sono giorni d’apprensione a Casoria per la scomparsa dei fratelli Biagio e Domenico Santoriello, di cui ormai non si hanno più notizie da mercoledì 18 settembre. Biagio ha 14 anni. Domenico 16.

Casoria, continuano le ricerche dei fratelli spariti da mercoledì

I fratelli alloggiavano in una casa famiglia in via Carlo Poerio e non abitavano più con i familiari. Come si legge nell’appello condiviso sui social, al momento della sparizione “indossavano bermuda e maglietta di colore bianco e nero e tuta beige con maglia bianca”.

A condurre le ricerche, dopo la denuncia presentata dai responsabili della casa famiglia, sono i carabinieri della Compagnia di Casoria, che non escludono nessuna ipotesi, neanche quella dell’allontanamento volontario. Biagio e Domenico vivevano una situazione difficile a casa, tanto da rendersi necessario l’intervento degli assistenti sociali.