Casoria, con auto-ariete sfondano vetrina di un salone da barbiere e scappano con 3 euro

Hanno utilizzato l’auto come ariete per sfondare la vetrina di un salone da barbiere ma quando hanno aperto la cassa automatica hanno trovato all’interno soltanto 3 euro. Pochi spiccioli che comunque sono stati sottratti dai balordi. È accaduto a Casoria, area nord di Napoli, in via Gioacchino d’Anna.

La denuncia del furto con scasso arriva dallo stesso titolare che ha raccontato la vicenda al deputato Francesco Emilio Borrelli che, a sua volta, l’ha riportata sui suoi canali social con tanto di video estratto dai sistemi di videosorveglianza del negozio.

Secondo il racconto del proprietario, ad agire sarebbero stati due uomini – verosimilmente di giovane età – a bordo di una Fiat Stilo. Una volta dinanzi al salone da barbiere, i balordi sarebbero saliti sul marciapiede con l’auto e in retromarcia avrebbero sfondato la vetrina per entrare nell’esercizio commerciale. Trattandosi di un vetro antiproiettile, i malviventi hanno eseguito la manovra ben quattro volte nel tentativo di distruggere la parete ed entrarvi all’interno.

“Erano le 5:30 la notte tra la domenica e il lunedì 29. Hanno distrutto un vetro da 9.21 antiproiettile placcato in acciaio per poi rubare dalla cassa solo 3 euro”, ha raccontato il titolare dell’attività.

Le reazioni di Borrelli e Iavarone

Sul caso sono intervenuti il parlamentare Francesco Emilio Borrelli e il consigliere comunale di Casoria di Europa Verde, Salvatore Iavarone, che parlano di una “situazione preoccupante” e invocano un “piano di prevenzione contro questi crimini che causano enormi danni e disagi”.