Nella tarda serata di ieri, mercoledì 10 settembre, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 30enne di Napoli, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla propria identità, danneggiamento, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

Casoria, caos in un’attività commerciale: 30enne distrugge la cassa e aggredisce i poliziotti

L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa che indicava la presenza di un uomo in forte stato di agitazione all’interno di un esercizio commerciale situato lungo la SS Sannitica, a Casoria.

Sul posto sono immediatamente intervenute le volanti dei Commissariati di Afragola e Frattamaggiore. Una guardia giurata addetta alla sicurezza del locale ha riferito agli agenti di aver tentato poco prima di fermare il soggetto, che si era introdotto dietro la cassa, devastandola con calci e pugni.

All’arrivo della Polizia, l’uomo ha opposto una violenta resistenza, ingaggiando una colluttazione con gli operatori che, solo dopo notevoli difficoltà, sono riusciti a bloccarlo. Privo di documenti, il 30enne ha fornito false generalità, circostanza smentita dagli accertamenti successivi. L’uomo è stato quindi arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.