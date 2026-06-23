Napoli, minaccia con un coltello la nonna e il fratello gemello: arrestato 19enne

Esce di casa sotto shock e, con il telefono tra le mani, chiama il 112 chiedendo aiuto. È così che una nonna ha messo fine all’ennesima lite scoppiata tra i due nipoti gemelli, entrambi 19enni, che aveva cresciuto fin da bambini come figli.

Napoli, minaccia con un coltello la nonna e il fratello: arrestato 19enne

Succede a Napoli. L’episodio è avvenuto all’interno dell’abitazione dove la donna vive con i due giovani. Al suo rientro ha trovato i fratelli impegnati in una violenta discussione. Con loro c’era anche la fidanzata di uno dei due. Nel giro di pochi minuti il confronto è degenerato: dalle urla si è passati alle minacce, fino a quando uno dei gemelli ha afferrato un coltello da cucina utilizzato per tagliare il pane e ha iniziato a brandirlo contro il fratello, la nonna e la ragazza, pronunciando ripetute minacce di morte.

Temendo il peggio, la donna e la giovane sono riuscite a lasciare l’abitazione e a raggiungere la strada, dove hanno atteso l’arrivo dei carabinieri. La pattuglia è intervenuta in pochi minuti. Una volta entrati nell’appartamento, i militari hanno trovato i due fratelli ancora intenti a litigare. Nonostante i tentativi di riportare la calma, il 19enne ha continuato a minacciare il gemello, rendendo necessario l’intervento dei carabinieri che, dopo aver separato i due, hanno arrestato il giovane.

Dalle verifiche effettuate è emerso che non si sarebbe trattato di un episodio isolato. Dietro l’ultima esplosione di violenza si nasconderebbe infatti una convivenza da tempo segnata da continui contrasti e aggressioni. In più occasioni, secondo quanto ricostruito, sia la nonna che il fratello sarebbero stati vittime di schiaffi e pugni, episodi mai denunciati fino all’ultimo intervento delle forze dell’ordine. Il 19enne è in carcere in attesa di giudizio.