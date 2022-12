7 milioni e 500 mila euro. Questa la cifra – frutto di fondi del Pnrr – stanziata per la riqualificazione del parco residenziale di via Castagna a Casoria. Il piano riguarderà un’area di 6800 metri quadrati e i 48 alloggi costruiti dopo il terremoto del 1980. A porre la firma sul progetto, presentato stamattina in Comune, l’architetto di fama internazionale Massimo Alvisi che pone l’accento però su come si sia trattato di un progetto corale

Anche l’architetto Salvatore Napolitano, responsabile dell’ufficio tecnico di Casoria, ha spiegato che non sarà un semplice restyling, ma una somma di lavori che mirano a rendere gli appartamenti più sicuri (con interventi antisismici) e più vivibili, ampliando gli spazi verdi con balconi e giardini comuni sul tetto.

Soddisfatto e a tratti emozionato il sindaco Raffaele Bene.