Ancora un incidente del lavoro in Campania. Questa volta a perdere la vita è un 52enne schiacciato da un camion in fase di riparazione. Teatro della tragedia un’officina meccanica a Castelfranci, in provincia di Avellino.



Castelfranci (Avellino), meccanico muore schiacciato da un camion

La dinamica dell’accaduto è ancora da chiarire. Secondo una prima ricostruzione, alle 9 e 30 di questa mattina il piano elevatore che reggeva il mezzo pesante ha ceduto e l’autocarro ha travolto in pieno l’operaio impegnato a ripararlo.

Il 52enne è morto per schiacciamento e per le gravi ferite riportate. Sul posto è intervenuto personale medico del 118 e i Carabinieri della Compagnia di Montella. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria la salma è stata trasferita all’ospedale “Moscati” di Avellino. Le indagini sono affidate ai militari dell’Arma. La Procura probabilmente disporrà l’esame autoptico.