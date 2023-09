Non c’è stato nulla da fare per Alfonso Iannotta, morto a 17 anni in un incidente stradale. I fatti sono accaduti nella giornata di ieri, sabato 16 settembre, lungo la via Casilina.

Casertano in lutto dopo frontale con auto, Alfonso muore a 17 anni

Alfonso si trovava in sella al suo scooter quando si è schiantato contro ad un’automobile, una Polo. Le sue condizioni sono apparse fin da subito molto critiche, tanto che è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

Il 17enne è stato trasportato all’ospedale di Caserta dove, dopo diversi intervenuti delicati, è deceduto. Il giovane era originario di San Pietro Infine, nella provincia di Caserta. Si trovava all’altezza del confine con la Campania, a San Vittore del Lazio, fra Frosinone e Caserta, quando si è scontrato contro l’auto.

Diversi i messaggi pubblicati sui social network che hanno espresso vicinanza al ragazzo e alla sua famiglia, a partire da quello del parroco della chiesa del paese in cui viveva, Don Lucio: “È una domenica triste per tutti”, hanno commentato gli utenti.

“Buon viaggio Alfo – scrive un amico – E pensare che appena due settimane fa mi avevi detto buon viaggio, ci vediamo a dicembre quando torni e mi raccomando vai piano per strada”, si legge in un commento.