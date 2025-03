Sradicano bancomat della Deutsche Bank di via G.M. Bosco e poi si danno alla fuga. I malviventi ingaggiano un inseguimento con la Polizia di Stato che termina in un incidente. È quanto accaduto questa notte nel cuore di Caserta.

Caserta, sradicano bancomat e scappano: fuga e incidente con la Polizia

I banditi erano riusciti, in circostanze da chiarire, a portare via lo sportello bancomat ma a complicare i loro piani ci si è messa una volante della polizia di Stato della questura di Caserta. Inseguimento mozzafiato e collusione frontale nella contigua via Settembrini. L’auto della polizia è risultata seriamente danneggiata, così come l’Audi dei malviventi che hanno proseguito a piedi la loro fuga e che ora sono braccati dalla polizia.

Il violento scontro ha distrutto l’auto dei malviventi e ha causato il ferimento di due agenti. I poliziotti, trasportati d’urgenza all’ospedale, sono stati sottoposti ad accertamenti: le loro condizioni, sebbene non gravi, sono state giudicate serie, con la conferma di alcune fratture.