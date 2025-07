Sorpresi a spacciare a bordo di una Fiat Panda. Nel corso della notte appena trascorsa, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Caserta hanno tratto in arresto due uomini, rispettivamente di 42 e 47 anni, originari di San Prisco e Marcianise, con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, in concorso.

Caserta, sorpresi a spacciare a bordo di una Fiat Panda: arrestati un 42enne e un 47enne

I militari, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati predatori e dello spaccio di droga, hanno notato i due sospetti aggirarsi con atteggiamento guardingo a bordo di una Fiat Panda lungo viale Carlo III, una delle arterie principali della città, già nota alle forze dell’ordine per episodi analoghi.

Fermato il veicolo, i Carabinieri hanno proceduto con una perquisizione personale e veicolare, rinvenendo 4,5 grammi di crack suddivisi in dosi pronte per essere cedute. Oltre alla droga, è stata sequestrata anche la somma in contanti di 124 euro, ritenuta compatibile con l’attività di spaccio, poiché suddivisa in banconote di piccolo taglio. Entrambi gli uomini, già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici, sono stati dichiarati in arresto e condotti presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove resteranno a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.