Caserta, schianto mortale nella galleria della Reggia: scontro tra Porsche e Fiat 500X

Tragedia nella serata di ieri, 8 dicembre sulla Strada Statale 700, all’interno della galleria della Reggia borbonica, dove un grave incidente stradale tra una Porsche e una Fiat 500X è costato la vita a un uomo.

Incidente mortale nella galleria della Reggia borbonica: inutili i soccorsi

L’impatto, avvenuto intorno alle 21:40, è stato violentissimo. Le due vetture hanno terminato la loro corsa in punti diversi della carreggiata: la Porsche sul bordo, la Fiat 500X al centro. Il conducente dell’utilitaria è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo, in condizioni gravissime.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta, proveniente dalla sede centrale. I pompieri hanno liberato l’uomo dalle lamiere e lo hanno affidato ai sanitari del 118, giunti con due ambulanze. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, per il conducente non c’è stato nulla da fare: i medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Terminate le operazioni di soccorso, i Vigili del Fuoco hanno proceduto alla messa in sicurezza delle vetture e dell’intera area dell’incidente. La circolazione è rimasta bloccata per il tempo necessario all’arrivo del soccorso stradale, che ha provveduto alla rimozione dei veicoli e al ripristino della viabilità. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.