Momenti di paura quelli vissuti ieri a Caserta, nella zona della movida. Erano da poco trascorse le ore 3 del mattino quando un gruppo di giovani ha assalito un locale in via Ferrante che stava per chiudere. Questo gesto sembra essere stato mosso unicamente dal desiderio di causare danni e scompiglio.

Caserta, respinti dal locale che stava per chiudere: volano bottiglie e tavolini

I residenti, svegliati dalle urla, hanno potuto assistere all’intera scena: i giovani, visibilmente agitati, cercavano di entrare nel bar ma sono stati respinti. Da qui è scaturita un’aggressione con lancio di tavoli e bottiglie di birra verso l’ingresso dell’attività. Una volta attirata l’attenzione, i ragazzi si sono dati alla fuga dirigendosi verso via Mazzini, evitando così l’intervento delle forze dell’ordine.