Si sente male dopo il tentato furto della sua auto ma viene salvato grazie al tempestivo intervento dei carabinieri e del 118. Questa mattina il 77enne si è presentato in caserma con un sorriso commosso e la stretta di mano pronta per ringraziare i militari dell’Arma.

Caserta, malore dopo il tentato furto della sua auto: 77enne salvato da carabinieri e 118

Nella notte tra il 24 e il 25 settembre, l’uomo era stato contattato dai militari della Sezione Radiomobile di Caserta dopo il tentato furto della sua auto. Raggiunta la sua abitazione per i rilievi del caso, i Carabinieri si erano immediatamente accorti che qualcosa non andava: la voce incerta, il respiro corto, i segni evidenti di un malessere. Senza esitazioni avevano allertato il 118, consentendo un rapido intervento dei sanitari che si rivelò decisivo per le condizioni del 77enne.

Dimesso dall’ospedale, l’uomo ha voluto recarsi personalmente nella sede dell’Arma per ringraziare chi, con attenzione e prontezza, non solo aveva impedito il furto della sua vettura, ma soprattutto aveva contribuito a salvargli la vita. Un incontro carico di emozione, quello tra i Carabinieri e il cittadino, che ha voluto testimoniare la sua riconoscenza riportando con sé non solo l’auto recuperata, ma anche la consapevolezza di aver trovato, dietro una divisa, un gesto di umanità che difficilmente dimenticherà.