Stacca l’orecchio a morsi al rivale come Mike Tyson nel ’96. Una violenta lite tra due uomini, scoppiata in pieno giorno nel centro cittadino, si è trasformata in una brutale aggressione che ha lasciato sotto shock i presenti.

Caserta, lite finisce nel sangue: stacca l’orecchio del rivale a morsi e lo manda in ospedale

Come anticipa Edizione Caserta, il fatto è avvenuto nella mattinata di ieri, intorno alle 11:30, in via Renella, nel cuore di Caserta. Secondo le prime ricostruzioni, i due uomini sarebbero stati coinvolti in una discussione dai toni sempre più accesi, degenerata rapidamente in uno scontro fisico. Durante la colluttazione, uno dei contendenti avrebbe sferrato un morso all’orecchio dell’altro, staccandogliene una parte in modo netto.

La scena, accaduta in strada e sotto gli occhi di numerosi passanti, ha provocato panico e incredulità. Alcuni testimoni hanno immediatamente allertato i soccorsi. Il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale, dove ha ricevuto le cure necessarie. Fortunatamente, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabilità. Al momento non sono ancora chiari i motivi scatenanti della lite, ma tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti vi sarebbe un possibile rancore pregresso tra i due uomini. L’episodio ha destato forte sconcerto nella comunità casertana, sia per la ferocia del gesto sia per il luogo e l’orario in cui si è verificato: una zona centrale, solitamente molto frequentata da residenti e commercianti.