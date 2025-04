Un giovane di 21 anni, già noto alle forze dell’ordine e attualmente sottoposto agli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia, è stato arrestato a Caserta nel pomeriggio di ieri, venerdì 18 aprile, per evasione.

Caserta, evade dai domiciliari: “Se mi arrestate il mondo soffrirà, io sono il Messia”

Il ragazzo è stato sorpreso dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta mentre vagava in evidente stato confusionale lungo via Catauri, con indosso abiti logori e ai piedi solo fasce di tela.

La segnalazione è arrivata da alcuni cittadini, insospettiti dal suo aspetto trasandato e dal comportamento disorientato. Alla vista dei militari, il 21enne ha improvvisamente iniziato a correre attirando l’attenzione dei passanti e urlando frasi sconnesse. Dopo un breve inseguimento a piedi, è stato bloccato dai carabinieri.

Una volta fermato, il giovane ha dichiarato di sentirsi incompatibile con la detenzione domiciliare, sostenendo di essere spinto all’evasione da una “forza superiore”. Ha affermato di essere una sorta di “Messia”, di avere il controllo degli elementi naturali e che la sua reclusione avrebbe avuto ripercussioni sull’intero mondo.

Durante il tragitto verso la caserma, ha mantenuto lo stesso atteggiamento delirante, salvo poi confessare, su insistenza dei militari che lo conoscono bene, di essere uscito semplicemente per fare la spesa.

Dopo le formalità di rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza dell’Arma in attesa di comparire davanti al giudice con rito direttissimo. Dovrà rispondere del reato di evasione.