A 237 anni di distanza da uno degli eventi scientifici e di costume più spettacolari del settecento borbonico, la Reggia di Caserta torna a guardare il cielo. Alle 17:30 Piazza Carlo di Borbone farà da cornice alla rievocazione storica del celebre volo in mongolfiera di Vincenzo Lunardi, pioniere dell’aviazione che nel settembre del 1789 incantò la corte di Ferdinando IV e Maria Carolina d’Austria.

Caserta, dopo 237 anni la Reggia rivive l’impresa di Lunardi

L’evento prevede l’allestimento di una mongolfiera d’epoca – una replica storica proveniente da Annonay, la cittadina francese culla dei fratelli Montgolfier – accompagnata da un corteo in abiti settecenteschi che ricreerà la magica atmosfera della Napoli borbonica dell’epoca dell’Illuminismo.

Il 13 settembre 1789, davanti alla maestosa facciata della Reggia progettata da Luigi Vanvitelli, Lunardi agganciò la navicella al suo pallone aerostatico alla presenza dei sovrani e di una folla trepidante. L’aerostato si sollevò tra lo stupore generale, compiendo un tragitto memorabile che segnò ufficialmente il primo volo umano nel Regno delle Due Sicilie.