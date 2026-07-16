Due minorenni di 15 e 16 anni, residenti rispettivamente a Torre Annunziata e Napoli, sono stati denunciati dai carabinieri a Ischia con l’accusa di tentata truffa ai danni di anziani. I due sono stati fermati dai militari dell’Aliquota Radiomobile prima che riuscissero a portare a termine il piano messo in atto sull’isola.

Baby truffatori in trasferta a Ischia, denunciati due minorenni: nello smartphone le case da colpire

Durante il controllo, i carabinieri hanno trovato nelle loro tasche 180 euro, ritenuti un rimborso per le spese di viaggio, mentre nei loro zaini erano custoditi una placca e un tesserino contraffatti della Polizia di Stato. Sullo smartphone dei due, inoltre, erano stati salvati gli indirizzi e le coordinate delle abitazioni da raggiungere, con diversi punti d’interesse già contrassegnati su Google Maps.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il raggiro era già stato avviato da una rete di complici che, attraverso il consueto sistema delle telefonate dei falsi carabinieri, poliziotti o parenti in difficoltà, aveva contattato le potenziali vittime. Ai due ragazzi sarebbe spettato il compito di raggiungere le abitazioni indicate e ritirare il denaro.

Anziana aveva preparato 6mila euro da consegnare

Tra le vittime individuate dagli investigatori c’è un’anziana di 85 anni che aveva già preparato circa 6mila euro in contanti, convinta di doverli consegnare all’incaricato che sarebbe arrivato di lì a poco. L’intervento dei carabinieri ha impedito che la truffa venisse portata a termine. I due minorenni sono stati denunciati per tentata truffa e successivamente affidati ai rispettivi genitori.