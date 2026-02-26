Doveva essere un luogo dedicato al relax e al benessere del corpo, ma dietro le luci soffuse e i lettini da massaggio si nascondeva ben altro. È quanto hanno scoperto le Fiamme Gialle del Gruppo di Caserta, che nel capoluogo di provincia hanno sequestrato un centro benessere dove, secondo le indagini, alle prestazioni terapeutiche si affiancavano servizi di natura sessuale.

Caserta, centro benessere a luci rosse: scoperto cliente in camera da letto, scatta il sequestro

Il blitz è scattato nel momento in cui i militari hanno fatto accesso nei locali del centro. Durante il controllo, una ragazza è stata sorpresa in compagnia di un cliente all’interno di una camera da letto. L’uomo avrebbe ammesso di aver ricevuto un massaggio seguito da una prestazione sessuale.

L’attività investigativa, ancora nella fase embrionale, ha portato al sequestro dell’intero locale. La responsabile del centro benessere è stata deferita all’autorità giudiziaria con l’accusa di favoreggiamento della prostituzione. Gli accertamenti proseguono per chiarire l’eventuale coinvolgimento di altre persone e per ricostruire nel dettaglio il giro d’affari legato all’attività illecita.