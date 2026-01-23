Caserta, Carabinieri fermano Fiat Punto sospetta: in auto kit per rubare auto e appartamenti: 4 denunciati

Controlli notturni a Caserta: i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno fermato una Fiat Punto con quattro persone a bordo che si aggirava con atteggiamento sospetto in via delle Querce. Il controllo, avvenuto nel corso della notte appena trascorsa, ha portato al rinvenimento di attrezzi e dispositivi riconducibili ad attività di scasso, evitando possibili conseguenze ben più gravi.

Il controllo in via delle Querce: auto sospetta e pattugliamento

I militari dell’Arma, impegnati in un servizio di pattugliamento del territorio, hanno notato il veicolo muoversi in modo anomalo nella zona. Insospettiti dall’atteggiamento degli occupanti, hanno deciso di procedere con un controllo di polizia. Durante le verifiche, all’interno dell’auto sono stati trovati numerosi oggetti atti ad offendere e strumenti comunemente utilizzati per forzature e intrusioni. In particolare sono stati rinvenuti: attrezzi da lavoro compatibili con lo scasso, dispositivi elettronici di geolocalizzazione, strumenti per la codifica di chiavi, accessori per il travisamento e materiale utile a muoversi e comunicare nell’oscurità. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro penale.

Quattro denunciati: età tra 21 e 40 anni, tutti del Napoletano

I quattro soggetti, di età compresa tra i 21 e i 40 anni, tutti residenti nel napoletano e già noti alle forze dell’ordine, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà per: porto di armi o oggetti atti ad offendere e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Il materiale sequestrato resta in custodia in attesa delle ulteriori determinazioni di legge. Contestualmente, i Carabinieri hanno avanzato anche la proposta per l’emissione del foglio di via obbligatorio, misura di prevenzione utile a garantire maggiore sicurezza e a contrastare la presenza di soggetti ritenuti pericolosi sul territorio.