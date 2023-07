Non è chiaro come sia sfuggito al controllo dei genitori. Probabilmente è scappato di casa. Protagonista della vicenda un bambino di appena 4 anni, sorpreso ieri a vagare in strada lungo viale Margherita a Caserta. Era scalzo e camminava sotto al sole cocente.

Caserta, bimbo di 4 anni scalzo in strada sotto al sole: riconsegnato alla mamma

Così come spiega Casertace, nel pomeriggio di ieri, verso le 15 e 30, il titolare della nota agenzia eventi “PubbliCittà” ha ritrovato su Viale Margherita, altezza negozio Amplifon, un bambino biondo, dagli occhi azzurri. Il piccolo vagava scalzo, con i piedi scottati dalle alte temperatura, spaventato e con la bocca ancora sporca di sugo.

A quel punto è scattato l’allarme. Il minorenne è stato affidato alla polizia municipale in attesa che i suoi genitori potessero farsi vivi anche grazie ad un appello condiviso sui social. In serata è stata finalmente rintracciata la mamma del piccolo che lo ha raggiunto in caserma.