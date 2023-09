Versa in gravi condizioni un bimbo di appena 11 anni che ieri sera è stato travolto da un motociclo in via Cima, nella frazione di Garzano, a Caserta.

Travolto in monopattino da moto in corsa: grave bimbo di 11 anni

Secondo quanto riporta Casertace, il minore, S.D.B. era alla guida di un monopattino quando si sarebbe scontrato con una moto che sopraggiungeva. Sul posto sono piombate le forze dell’ordine e un’ambulanza del 118.

L’undicenne è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale. Per lui un trauma cranico che fa temere il peggio. Nel corso dell’incidente è rimasta ferita anche R.N., ragazza 16enne che ha rifiutato il trasporto al San’Anna e San Sebastiano.