Casavatore, tre pistole e due chili di droga in garage: arrestato insospettabile fruttivendolo

Un commerciante incensurato, titolare di un negozio di ortofrutta a Napoli, è stato arrestato dalla Guardia di finanza dopo il ritrovamento di droga, armi e munizioni. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Poggioreale ed è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria di Napoli Nord.

Due chili di droga in garage: arrestato fruttivendolo

L’operazione è stata condotta dai finanzieri del Gruppo di Frattamaggiore. Gli accertamenti sono partiti dall’attività commerciale gestita dall’uomo, dove durante un controllo sono stati rinvenuti circa 15 grammi di marijuana.

Le verifiche sono state quindi estese ad altri locali nella disponibilità del commerciante. In particolare, all’interno di un box garage situato a Casavatore, i militari hanno scoperto circa due chilogrammi di hashish insieme a materiale che, secondo quanto emerso dai controlli, sarebbe stato utilizzato per il confezionamento dello stupefacente.

Scoperte anche tre pistole

La perquisizione ha consentito di fare un’ulteriore scoperta. Tra l’abitazione e il garage sono state recuperate tre pistole con la matricola abrasa, oltre a caricatori e munizioni. Al termine delle operazioni, tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro, mentre il commerciante è stato arrestato e condotto nel carcere di Napoli-Poggioreale, dove resta a disposizione della magistratura di Napoli Nord.