Travolto e ucciso da un’auto a Casavatore. A perdere la vita un ciclista 25enne. Poco prima dell’una di notte i carabinieri della sezione radiomobile e della stazione di Casoria sono intervenuti in via Marconi dopo la segnalazione di un investimento.

Casavatore, travolto da auto mentre viaggia in bici elettrica: muore 25enne

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo alla guida di un’utilitaria ha travolto il giovane che viaggiava su una bici elettrica. L’automobilista poi è scappato senza prestare soccorso. Il 25enne, Nayem Md, cittadino del Bangladesh, è morto sul posto a causa delle gravi ferite riportate. Sono in corso le indagini per risalire all’identità del conducente e ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.