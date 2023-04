Una lite per futili motivi, avvenuta nei pressi di un esercizio commerciale di Casavatore, finita poi con l’accoltellamento di un uomo con forbici e coltello. Questo quanto accaduto lo scorso 18 dicembre e per cui oggi in due sono finiti in carcere.

I militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Casoria hanno arrestato due soggetti che dovranno rispondere di tentato omicidio aggravato.

Casavatore: tentato omicidio nei pressi di un negozio

Le indagini sono scattate quando la notte del 18 dicembre scorso un 44enne della zona si è presentato presso l’Ospedale di Frattamaggiore con numerose e gravi ferite d’arma da taglio in zone vitali del corpo, riportate, a dire della stessa vittima, in seguito ad un tentativo di rapina finito male.

Gli investigatori hanno invece appurato la reale dinamica degli eventi. In sostanza, l’aggressione è scaturita da una lite per futili motivi, avvenuta nei pressi di un esercizio commerciale di Casavatore, durante la quale gli arrestati, armati di coltello e di forbici, si sono scagliati con violenza contro la vittima, sferrandogli diversi fendenti, con l’obiettivo inequivocabile di ucciderlo.

Fondamentale è risultata l’analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza che, pur non riprendendo esattamente il luogo dove sono avvenuti i fatti, hanno comunque fornito gli elementi necessari per dare impulso alle attività tecniche successive, dalle quali è emerso un quadro indiziario assolutamente solido a carico dei due indagati. I due saranno tradotti rispettivamente presso le case circondariali di Napoli Poggioreale e di Pozzuoli, ove permarranno, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’interrogatorio di garanzia.