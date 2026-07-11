Marano, accoltella due coetanei per gelosia: arrestato 16enne

Avrebbe accoltellato due coetanei colpendoli ripetutamente in parti vitali del corpo al culmine di una lite nata per motivi di gelosia. Per questo un minorenne è stato raggiunto da un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità, emessa dall’Autorità giudiziaria minorile con l’accusa di tentato omicidio plurimo aggravato.

Il provvedimento è stato eseguito al termine di un’articolata attività investigativa coordinata dalla Procura per i Minorenni.

Accoltellati due ragazzi: decisivi i soccorsi

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane avrebbe aggredito due coetanei utilizzando un’arma da taglio e colpendoli più volte in zone vitali del corpo.

Le vittime hanno riportato gravi ferite e sono state trasportate d’urgenza negli ospedali di Pozzuoli e Giugliano. Solo il tempestivo intervento dei soccorritori e le cure ricevute hanno evitato conseguenze ancora più gravi.

Le indagini dei Carabinieri e della Guardia di Finanza

Le indagini sono partite subito dopo l’aggressione grazie all’intervento dei Carabinieri della Stazione di Marano di Napoli, giunti rapidamente sul luogo dei fatti, abitualmente frequentato da numerosi giovani.

I militari hanno raccolto le prime testimonianze dei presenti, mentre gli approfondimenti investigativi sono stati successivamente coordinati dalla Procura per i Minorenni e sviluppati dalla Sezione di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza.

Attraverso un’approfondita attività di acquisizione di dati telematici e di riscontri tecnici, gli investigatori hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza nei confronti del minorenne, ritenuto il presunto autore materiale dell’aggressione.

Il movente: gelosia e motivi futili

L’attività investigativa ha consentito anche di chiarire il presunto movente dell’aggressione. Secondo gli inquirenti, il gesto sarebbe maturato per motivi abietti e futili, riconducibili a dinamiche di gelosia. Gli investigatori evidenziano una totale sproporzione tra la causa scatenante e la violenza dell’azione, sfociata nell’accoltellamento dei due ragazzi.