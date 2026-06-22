Aggredisce una donna e gli stessi poliziotti al culmine di una lite condominiale. Succede a San Giorgio a Cremano, dove, nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 53enne, con precedenti di polizia, per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale. Lo stesso è stato, altresì, denunciato per minacce aggravate.

San Giorgio a Cremano, aggredisce i poliziotti al culmine di una lite condominiale: arrestato 53enne

In particolare, gli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti presso uno stabile per la segnalazione di una lite condominiale. Giunti sul posto, i poliziotti hanno notato il prevenuto che, in evidente stato di agitazione, stava inveendo contro una donna.

In quei frangenti, il 53enne ha tentato di aggredirla, ma gli agenti, dopo una colluttazione, lo hanno bloccato. Successivamente, gli agenti hanno accertato che il l’aggressore, poco prima, a seguito di una lite scaturita da futili motivi, aveva minacciato anche un vicino di casa.