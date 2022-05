Poteva finire in tragedia la rissa andata in scena ieri sera a Casavatore, in provincia di Napoli, tra due famiglie. Qualcuno, però, ha allertato i Carabinieri che, giunti sul posto, hanno sedato gli animi e riportato la situazione alla calma, denunciando anche sei persone.

Casavatore, famiglie rivali si incontrano in auto: scatta la rissa in strada

Non è ben chiaro come sia nata la discussione poi sfociata in violenta. È probabile che tra i nuclei familiari ci fossero vecchie ruggini, mai del tutto risolte. Quel che è certo è che entrambe le famiglie stavano percorrendo, a bordo delle rispettive automobili, via Sottotenente Esposito, in direzioni opposte. Quando si sono incrociate, è scattata improvvisamente la zuffa. Uno di loro avrà fatto un commento che alla famiglia rivale non sarà affatto piaciuto. E così, dalle parole si è passati presto ai fatti: i due nuclei familiari – da un lato, composto da marito, moglie e suocero; dall’altro, da due coniugi e un cognato – sono scesi dall’abitacolo e si sono affrontati, dinanzi agli occhi attoniti dei presenti. Urla, schiamazzi e offese hanno attirato l’attenzione dei residenti, i quali hanno subito chiamato i Carabinieri che nel giro di pochi minuti sono intervenuti sul posto.

I quattro coniugi hanno riportato anche qualche segno di colluttazione, guaribili dai tre ai trenta giorni di prognosi. I militari dell’Arma hanno ascoltato chi ha assistito alla violenta rissa e anche le due famiglie antagoniste. La calma in via Sottotenente Esposito è ritornata poco dopo, quando ormai i litiganti si erano allontanati dall’arteria stradale. Al momento sei persone risultano denunciate a piede libero per rissa.