Prosegue senza sosta l’emergenza criminalità nell’area nord di Napoli. E’ ancora escalation di furti tra abitazioni ed attività commerciale. Questa volta il grido d’aiuto arriva da Casavatore. Nei giorni scorsi i malviventi hanno colpito la caffetteria Glamour di via Emilio Segrè. Come si vede dalle immagini della videosorveglianza, i ladri hanno agito praticamente indisturbati.

Casavatore, assalto alla caffetteria Glamour: malviventi in fuga col registratore di cassa

Con una spranga hanno forzato la saracinesca, sfondato un vetro ed in poco più di un minuto si sono introdotti all’interno del locale. Sono andati diretti al registratore di cassa e sono fuggiti col bottino. Un raid durato pochi istanti ma con danni di migliaia di euro per il titolare tra contati portati via e danni all’ingresso.

Esasperati i commercianti perché in zona da tempo proseguono episodi simili. “Abbiamo segnalato da tempo la situazione in cui viviamo – sottolinea il titolare alla nostra redazione – ma nessuno ci tutela. Chiediamo maggiore attenzione per Casavatore e dintorni”.