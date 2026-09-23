Afragola, rubano vestiti e li nascondono in un passeggino: arrestate

In un centro commerciale di Afragola, in provincia di Napoli, una 19enne e una 16enne prima hanno derubato diverse attività di capi d’abbigliamento, poi li hanno nascosti in un passeggino nel tentativo di non far notare la refurtiva. Ma lo stratagemma non è andato a buon fine e sono finite in manette con l’accusa di furto aggravato.

Afragola, rubano vestiti e li nascondono in passeggino: arrestate

A quanto pare tutto sarebbe partito da una segnalazione inoltrata alla Polizia, che si è recata subito sul posto. In effetti, verificando quanto accaduto, è emerso che le due giovani sono state bloccate dai dipendenti di tre diversi negozi. Insospettiti dai movimenti della taccheggiatrici, le hanno notate e fermate. Secondo quanto ricostruito, le giovani avevano fatto incetta di vestiti.

Entrambe sono state arrestate, mentre la merce rubata è tornata nelle mani dei legittimi proprietari.