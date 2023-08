E’ stata identificata la vittima del tragico incidente avvenuto ieri lungo la provinciale che collega San Tammaro a Casaluce, nell’agro Aversano. A perdere la vita il 18enne Alessandro Marino.

Casaluce, incidente mortale: perde la vita Alessandro Marino

Alessandro viaggiava in sella al suo scooter nella zona del cimitero di Casaluce. In circostanze da chiarire, avrebbe impattato contro un furgone. A seguito dello scontro è sbalzato dalla sella rovinando a terra. Immediatamente sono scattati i soccorsi ma, una volta caricato in ambulanza, Alessandro sarebbe deceduto durante la corsa in ospedale.

Le sue condizioni sono apparse subito disperate. Sull’incidente indagano i carabinieri del reparto territoriale di Aversa. Non si esclude che la Procura di Napoli Nord disponga l’esame autoptico sulla salma del 18enne. Al vaglio degli inquirenti anche la posizione del conducente del furgone. Si tratta della seconda vittima della strada nel giro di 48 ore nell’agro aversano: due giorni fa aveva perso la vita un ciclista di 52 anni a Orta di Atella mentre rientrava a lavoro.