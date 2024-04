Si chiamava Alessio Russo e aveva appena 18 anni il giovane morto nella giornata di ieri mentre viaggiava in bici a San Cipriano d’Aversa. Il giovane sarebbe caduto a seguito dal mezzo a due ruote a seguito di un malore improvviso.

Tragedia a San Cipriano d’Aversa, 18enne muore a seguito di un malore

Il 18enne si è sentito male mentre percorreva in bici una zona tra San Cipriano e Casal di Principe, nell’agro aversano. Dopo la caduta a terra, i passanti avrebbero allertato subito i soccorsi. Ma il 118, giunto per soccorrere Alessio, ne avrebbe potuto constatare solo il decesso.

Il ragazzo avrebbe esalato l‘ultimo respiro in ambulanza, durante la corsa in ospedale. A quanto la morte sarebbe riconducibile al malore accusato poco prima in bici (si ipotizza un infarto fulminante). Unanime il cordoglio in città in attesa dei funerali.