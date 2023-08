Incidente mortale a Orta di Atella, lungo la provinciale che collega la città dell’agro aversano a Marcianise. A perdere la vita un ciclista investito da un’automobile in circostanze ancora da chiarire.

Incidente a Orta di Atella, ciclista investito e ucciso

Come spiega Edizione Caserta, teatro della tragedia è la località di Casapuzzano, in via Bugnano. Alle 10 l’uomo sarebbe stato travolto da una macchina mentre procedeva in direzione Marcianise.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 e i carabinieri della locale Compagnia. I tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. Il ciclista sarebbe morto nell’impatto. Sembra che la vittima, domiciliata in zona, stesse rientrando dal lavoro.

I militari dell’Arma hanno provveduto a identificare il conducente dell’auto coinvolta che si è prontamente fermato dopo l’impatto. Sulla salma della vittima potrebbe essere disposto l’esame autoptico.