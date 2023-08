È morta nel giro di pochi minuti Lucia De Gais, 38enne di Teverola, a causa di una crisi respiratoria. La donna si è sentita male alle prime luci del mattino, intorno alle ore 5.

Casaluce, aperta inchiesta per la morte di Lucia: l’ambulanza era senza medico

Come riporta Il Corriere, quando la donna ha accusato il malore immediatamente sul posto è giunta un’ambulanza che non aveva il medico a bordo, nonostante le fosse stato assegnato il codice rosso. I paramedici hanno fatto il possibile per rianimarla ma la donna è deceduta davanti agli occhi del marito, Luigi Messina, un fotografo molto noto e apprezzato in paese e i suoi figli.

Nel frattempo nell’abitazione sono giunti anche i carabinieri e un’altra ambulanza, questa volta con il medico, ma è risultato tutto vano. A Teverola la tragedia ha sconvolto l’intera cittadina. Lucia e il marito erano una coppia molto affiatate a benvoluta.

Ora è giusto che i suoi familiari chiedano chiarezza su una morte inspiegabile, soprattutto bisogna capire se Lucia poteva salvarsi se solo fosse arrivata subito l’ambulanza con il medico.

Sui social molti messaggi di dolore e vicinanza. Tra i tanti quello del sindaco Francesco Luongo che ha ricordato anche Alessandro Marino, un giovane di 18 anni morto il giorno prima in un incidente stradale: “Che il Signore fermi questa spirale di morte e dolore – ha scritto – Vola via Lucia, amata moglie del nostro amico Luigi e mamma di due meravigliosi bimbi. Le parole non servono e io non ne ho. Posso solo provare a chiedere a tutta la nostra comunità di pregare e sperare che queste preghiere possano servire ad accompagnare in cielo questi angeli e a mettere forza nei cuori spezzati dei propri familiari che, inspiegabilmente, non li avranno più fisicamente al loro fianco. Infinito dolore”.