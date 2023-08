Stroncata da un malore nella notte. A perdere la vita una giovane mamma, Lucia De Gais, 38 anni, originaria di Casaluce ma residente a Teverola. Sarà l’autopsia disposta dalla procura di Napoli Nord a chiarire le cause del decesso.

Lutto a Casaluce e Teverola, Lucia muore stroncata da un malore nella notte

Come anticipa Casertace, Lucia si sarebbe sentita male questa mattina all’alba, poco prima delle cinque. Era nella sua abitazione, tra via Mazzini e via Napoli, con i due figli e il marito quando avrebbe avuto improvvise difficoltà respiratorie.

I familiari hanno allertato immediatamente i soccorsi. Successivamente sono sopraggiunti i carabinieri della locale stazione. Nonostante i tentativi di rianimazione, però, la 38enne è morta poco dopo e il suo cuore ha smesso di battere.

La famiglia chiede chiarezza

La salma della 38enne per questo è stata trasferita all’ospedale di Giugliano in Campania per l’accertamento medico legale. I familiari vogliono chiarezza e conoscere i motivi che hanno portato una giovane mamma a spegnersi all’età di 38 anni. Sotto esame anche la macchina dei soccorsi intervenuta per salvarla. Lutto intanto a Casaluce e Teverola, dove Lucia era conosciuta anche per essere la moglie del fotografo Luigi Messina.