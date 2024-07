CASALNUOVO. Sopralluogo questa mattina del sottosegretario Tullio Ferrante e del sindaco Massimo Pelliccia al cantiere di Rfi di Casalnuovo dove è in corso la realizzazione di una galleria per l’alta velocità Napoli Bari e dove lo scavo è realizzato in atmosfera iperbarica sul lotto Napoli-Cancello.

Nel cantiere è prevista la realizzazione di un tratto della galleria artificiale Casalnuovo che si sviluppa parzialmente sottofalda. Caratteristica fondamentale dello scavo iperbarico è l’utilizzo di aria compressa come metodo per effettuare le operazioni di scavo in presenza di acqua.