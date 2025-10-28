Un nuovo colpo alla criminalità organizzata è stato messo a segno questa mattina dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di sei persone.

Casalnuovo, sei arresti: il clan Tammaro-Rea-Veneruso guidava estorsioni anche dal carcere

L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e dalla Procura della Repubblica, ha preso di mira soggetti gravemente indiziati di far parte di un’associazione mafiosa attiva tra Casalnuovo di Napoli e i territori limitrofi.

Tra le accuse contestate figurano la detenzione e il porto illegale di arma da fuoco, oltre a tentate estorsioni aggravate dal metodo mafioso e dall’intento di favorire il gruppo criminale Tammaro-Rea-Veneruso. Particolare rilievo assume la posizione del presunto capo dell’organizzazione che, benché già detenuto, avrebbe continuato a impartire direttive agli affiliati su bersagli e obiettivi criminali da colpire tramite estorsione.

Le indagini evidenziano ancora una volta la capacità dei clan di mantenere il controllo del territorio e la gestione delle attività illecite anche con i vertici in carcere, confermando la pericolosità del sodalizio mafioso.