Non ha la patente e non sa guidare. E’ l’inquietante verità che emerge dai primi accertamenti fatti dai carabinieri sulla donna di 33 anni, Rosa Palma, che ieri ha travolto e ucciso in retromarcia la figlioletta di 7 anni, Aurora Napolitano.

Casalnuovo, mamma senza patente travolge la figlia durante una prova di guida

Secondo quanto riporta Il Mattino, Rosa – donna separata – era in compagnia del nuovo fidanzato e della figlia. Da Ponticelli si spostano a Casalnuovo, si ritrovano nel parcheggio deserto della villa comunale. Rosa non sa guidare. Sta imparando o vuole imparare. Chiede al compagno di fargli provare l’Audi A3 turbodiesel di sua proprietà. L’uomo acconsente, non sa che sta per consumarsi una tragedia.

La 33enne si mette alla guida mentre la figlioletta e il compagno aspettavano all’esterno della vettura, qualche metro dietro l’automobile, davanti a un palo della segnaletica stradale. Qualcosa va storto: anziché innescare la prima, Rosa inserisce la retromarcia. Avviene l’impensabile: Aurora rimane schiacciata tra la parte posteriore della macchina e il palo di ferro.

Il compagno della donna è lì: in preda alla disperazione tenta di fermare la vettura a mani nude per salvare se stesso e la bimba. Preme con tutta la sua forza contro il portabagli, ma è inutile. L’Audi A3 è troppo pesante. Ogni tentativo di fermarla si rivelerà inutile. La piccola Aurora verrà travolta dalle lamiere e dagli pneumatici. Il corpo gracilino della bimba non resiste alla forza della berlina.

Vengono allertate le forze dell’ordine. Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile di Castello di Cisterna. In un primo momento pensano a un pirata della strada. Ma la verità è un’altra. In via Buccafusca, periferia meridionale di Casalnuovo, dove c’è un grande parcheggio che dà l’accesso a una villa comunale e a un’isola ecologia, la scena è drammatica. Rosa Palma, la mamma della piccola, piange a dirotto e urlava davanti al corpo senza vita della bambina, riverso sul marciapiede. Anche il compagno della donna urla e piange. E’ ferito. Verrà trasportato da un’ambulanza all’ospedale La Schiana di Pozzuoli.

Le indagini

Rosa Palma è stata condotta in preda alla disperazione nella vicina caserma dei carabinieri, la tenenza di Casalnuovo. I militari l’hanno interrogata a lungo. Alla fine la pista della tragedia causata da un’imprudenza è emersa in tutta la sua crudele evidenza. La piccola è spirata quasi subito. “Gracile e bellissima”, la descrive chi la conosce. L’auto è finita sotto sequestro. La salma di Aurora si trova adesso all’obitorio del policlinico per l’esame autoptico.