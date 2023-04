Casalnuovo. Aurora investita e uccisa dall’auto guidata dalla madre

La tragedia di Casalnuovo assume un contorno ancora più crudele. La bimba di 7 anni, Aurora Napolitano, è stata investita e uccisa, secondo una prima ricostruzione, dall’auto della madre nel primo pomeriggio e non da un pirata della strada come si era pensato all’inizio.

La donna stava facendo retromarcia a bordo di un’Audi A3 quando ha perso il controllo della vettura investendo così tragicamente la bambina e un suo conoscente che era lì con loro, per l’uomo niente di grave.

La bimba invece è deceduta sul colpo. In un primo momento si era ipotizzato l’investimento da parte di un’auto pirata, scappata senza fermarsi e prestare soccorso, ipotesi scartata a seguito degli accertamenti dei militari, intervenuti in via Emilio Boccafusca. La salma e il veicolo sono stati sequestrati su disposizione della Procura di Nola.